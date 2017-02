Pub

Considerado um dos pioneiros na fusão do rock com o jazz nas décadas de 1960 e 1970 e figura influente no hip-hop, morreu no domingo aos 83 anos, revelou a revista Billboard

O norte-americano David Axelrod "teve um profundo impacto na música moderna, especialmente no hip-hop", nota nesta segunda-feira a Billboard, tendo a morte do músico sido já lamentada por nomes como Questlove, Cypress Hill, Pete Rock e DJ Shadow.

Considerado um dos pioneiros na fusão do rock com o jazz nas décadas de 1960 e 1970 e figura influente no hip-hop, Axelrod nasceu em Los Angeles em 1933. Trabalhou como produtor, na década de 1960, na editora Capitol Records, incentivando-a a apostar mais em músicos negros.

Axelrod assinou a produção de artistas como Stan Kenton e Julian 'Cannonball' Adderley ao mesmo tempo que editou, em 1968, o álbum de estreia, Song of Innocence.

Apesar de ter continuado a editar durante a década de 1970, foi nos anos 1990 que o trabalho de David Axelrod acabou por ser redescoberto e utilizado por músicos de gerações mais novas, como Lil Wayne, Wu-Tang Clan e DJ Shadow.

Em 2001 editou um álbum homónimo, pela editora Mo'Wax, no qual tinha começado a trabalhar na década de 1960, e, em 2004, o registo David Axelrod Live at Royal Festival Hall.