Conhecido dos portugueses pela participação nos programas de Jô Soares faleceu no Rio de Janeiro, aos 78 anos, vítima de cancro

O Brasil chora a morte de um dos seus mais antigos e queridos humoristas: Paulo Silvino, que se estreou na TV Globo em 1966 e foi íntimo colaborador de Jô Soares entre outros comediantes, faleceu ontem no Rio de Janeiro, aos 78, vítima de um cancro no estômago. O anúncio foi feito pelo mais novo dos seus três filhos nas redes sociais: "Que Deus te receba de braços abertos", escreveu João Paulo Silvino.



"Já estou morrendo de saudades, mestre", disse o ator Lúcio Mauro Filho, ao revelar que inicou a carreira pela mão de Silvino. "Obrigada Paulo Silvino", agradeceu Marisa Orth, atriz. "Hoje o humor está triste", reagiu o apresentador Serginho Groisman. "Deus guarde o grande ator e humorista Paulo Silvino, botafoguense não morre, vira uma estrela", acrescentou o cantor e compositor Leo Russo, aludindo ao clube de coração do ator.



Por ser filho do também humorista e imitador Silvério Silvino Neto e da pianista Noêmia Campos Silvino, o jovem Paulo Ricardo Campos Silvino, nascido no Rio de Janeiro em 1939, cresceu no meio dos palcos, onde se estreou aos nove anos. Passou por bandas musicais na adolescência, mais tarde trabalhou rádio até chegar à TV Globo em 1966 e destacar-se em dezenas de programas, entre os quais alguns da autoria de Jô Soares exibidos em Portugal nos anos 80, como "Planeta dos Homens" ou "Viva o Gordo".



Autor de inúmeros bordões através dos seus personagens, participou mais recentemente no ícone do humor popular da emissora "Zorra Total".