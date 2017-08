Pub

Para o escritor Neil Gaiman, Aldiss" era um "escritor sábio e maior do que a vida

O escritor de ficção científica Brian Aldiss morreu no sábado, aos 92 anos, anunciaram esta segunda-feira a família e o agente do autor britânico. Aldiss era também poeta, dramaturgo e crítico, mas é conhecido sobretudo pela ficção científica, tendo recebido duas vezes o prémio Hugo.

Autor de obras como "O ano do Apocalipse", "Nave-Mundo" ou "Renascimento", o britânico foi editado em Portugal sobretudo no âmbito da coleção Argonauta, da Livros do Brasil, com quase duas dezenas de títulos - um dos autores mais publicados.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Para o escritor Neil Gaiman, Aldiss era um "escritor sábio e maior do que a vida".