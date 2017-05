Pub

Robert Miles morreu aos 47 anos, vítima de cancro

O DJ Robert Miles morreu esta quarta-feira, aos 47 anos. O músico, que morreu de cancro, ficou conhecido por ter lançado em 1995 o êxito Children.

O single chegou aos tops de vários países europeus na década de 90, incluindo Portugal. Após lançar a música Children, Miles lançou mais dois singles que fizeram sucesso na Europa, Fable e One and One.

Ao todo, Miles lançou cinco álbuns e o último deles foi em 2011.

A morte foi anunciada por Joe T Vannelli, produtor e amigo de Miles. "As notícias trágicas da morte de um artista muito talentoso deixa-me incrédulo e chateado", disse Vannelli num comunicado citado pela BBC. "Vou sentir saudades das lutas, discussões, críticas, julgamentos e especialmente do teu talento para encontrar sons e músicas inigualáveis".

"Children foi um hino instrumental e de dança, uma das músicas mais amadas de sempre. Com a morte de Robert Miles morre uma parte da minha vida", continuou Vannelli.

A estação de rádio de Miles, Open Lab, confirmou que o músico morreu após "uma corajosa batalha contra um cancro em fase 4".Roberto Concina nasceu a 3 de novembro de 1969 na Suíça, filho de pais brasileiros.

Vários músicos e artistas têm prestado um tributo ao dj pelas redes sociais, falando do impacte que a música Children teve nas suas vidas. O Tomorrowland publicou o vídeo de um concerto em homenagem a Robert Miles.