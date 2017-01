Pub

O cantor britânico Peter Sarstedt morreu este domingo, aos 75 anos. O músico atingiu a popularidade com o êxito "Where Do You Go To (My Lovely)?", que liderou os tops em 1969.

O cantor retirou-se da cena musical em 2010, devido aos problemas de saúde: Sarstedt sofria de uma doença degenerativa rara, paralisia supranuclear progressiva.

No entanto, ao longo de mais de quarenta anos de carreira não voltou a ter tanto sucesso como com a canção "Where Do You Go To (My Lovely)?", que esteve quatro semanas no número 1 do top britânico.

A canção voltou a receber a atenção de uma nova geração ao ser incluída na banda sonora dos filmes Hotel Chevalier (2007) e The Darjeeling Limited (2012), de Wes Anderson.