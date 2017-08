Pub

O compositor de "Pérola Negra" tinha 66 anos.

O cantor e compositor brasileiro Luíz Carlos dos Santos, conhecido como Luiz Melodia, morreu esta sexta-feira, no Rio de Janeiro. Tinha 66 anos e lutava contra o câncro. Mesmo depois de ter feito um transplante de medula, o músico teve de ser internaco em março passado e o seu estado de saúde veio a deteriorar-se.

Nasceu no Morro do São Carlos, no Estácio, a 7 de janeiro de 1961. Cresceu na favela, jogando futebol na rua e dançando nas rodas com os músicos da escola de samba Estácio Sá. "A primeira influência que eu tive foi do meu pai, meu pai era um boêmio da época. E já compunha, já tocava. Os primeiros acordes aprendi com o meu pai. Quer dizer, a referência musical veio mesmo do Seu Oswaldo, Oswaldo Melodia", contou o cantor e compositor em entrevista ao programa "Bom Dia Rio", da Rede Globo.

Em 1972, os amigos poetas Wally Salomão e Torquato Neto levaram uma composição sua a Gal Costa. Ela adorou e gravou-a: Pérola Negra.

Depois, foi a vez de Maria Bethânia interpretar Estácio Holly Estácio.

Melodia tem mais de 15 discos em seu nome. Depois de 13 anos sem gravar, em 2014 Luiz Melodia lançou Zerima, o seu último disco, com o qual ganhou o Prémio Música Popular Brasileira na categoria MPB - Melhor Cantor.

Veja Luiz Melodia cantando Poeta do Morro:

"Muito triste acordar com uma notícia dessa. Essa semana morreram grandes. Morreu Guaraci do Violão, da Velha Guarda do Império. O Brasil do jeito que está, ainda perder um Luiz Melodia, é uma coisa muito ruim", lamentou o amigo Zeca Pagodinho, em declarações à GloboNews.

Entre muitos outros artistas, também Gilberto Gil deixou uma mensagem no seu Twitter:

