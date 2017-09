Pub

O autor e editor norte-americano de banda desenhada (BD) Len Wein, um dos criadores das personagens Wolverine e Monstro do Pântano, morreu no domingo aos 69 anos, revelou a editora DC Comics.

"Ele escreveu e publicou quase todas as grandes personagens da DC Comics", afirmou a presidente da DC Entertainment, Diane Nelson, em comunicado, descrevendo Len Wien como "uma das lendas da banda desenhada norte-americana".

Mais discreto do que outros nomes da BD norte-americana, Len Wein estava ligado à DC Comics desde a década de 1960, tendo também colaborado com a Marvel.

Len Wein co-assinou a criação de personagens como Wolverine, Colossus, Nightcrawlwer, criou The Teen Titans, uma nova série de X-Men e O Monstro do Pântano, juntamente com Bernie Wrightson, autor que morreu em março passado.

Para televisão, escreveu ainda argumentos para séries como "Conan", "Hulk", "Godzilla", "Beast wars" e Ben 10".

Em 2008, o autor foi incluído no "Will Eisner Hall of fame" da banda desenhada.