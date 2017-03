Pub

A cantora norte-americana Joni Sledge, da conhecida música "We are family", morreu em Phoenix, no estado norte-americano do Arizona, aos 60 anos

A cantora, que fundou a banda Sister Sledge, cuja música revela influências do disco sound, soul e R&B, com as suas irmãs em 1971, foi encontrada sem vida na sua casa por um amigo na sexta-feira.

A causa de morte não foi divulgada até à data.

A morte da cantora foi inesperada, uma vez que não estava doente e tinha previsto atuar com a banda no próximo sábado em Los Angeles, disse o seu agente, Biff Warren, ao canal de televisão CNN.

A banda tinha previstos vários concertos na Europa, escreveu a agência Efe.

As Sister Sledge - Debbie, Kim, Joni e Kathy Sledge - formaram em 1971 a sua banda, tendo gravado pouco tempo depois o seu primeiro disco, um single, "Time Will Tell", pela discográfica Money Back.

Surgiram depois os temas "Weatherman" e "Mama never told me", já pela Atco.

Desde então foram somando êxitos sucessivos, como "Love don't you go through no vhanges on me", surgindo o seu primeiro álbum em 1975, "Circle of love".

"We Are Family" que a lançou na ribalta internacional é de 1979. Do LP seguinte, "Love Somebody Today", tornam-se êxitos as canções "Got to love somebody" e "Pretty baby", "My Guy" e "Reach Your Peak" são as canções seguintes que escalam os tops internacionais.

