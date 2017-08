Pub

Tinha 91 anos. Estava em sua casa, em Las Vegas

O veterano ator de comédia Jerry Lewis morreu este domingo, na sua casa em Las Vegas. O ator tinha 91 anos.

A morte ocorreu às 9:15 locais e foi já confirmada pelo agente do ator, segundo a revista Variety.

Nascido a 16 de março de 1926, Jerry Lewis ficou mais conhecido pelo seu tipo de humor slapstick, mas era também cantor, argumentista, produtor e realizador.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O seu caminho para o êxito mundial começou com a dupla que fez com Dean Martin, em 1946, que ficou conhecida simplesmente como Martin e Lewis e encheu os clubes noturnos de Los Angeles.

Seguiu-se um contrato com a Paramount Pictures e uma carreira no cinema que se manteve ativa durante mais de 60 anos.

Ainda no ano passado pudemos vê-lo no filme The Trust, dos irmãos Alex e Benjamin Brewer, com Nicolas Cage e Elijah Wood (fazia do pai de Nicolas Cage).

O seu maior sucesso de bilheteira no cinema foi The Nutty Professor, de 1963, que segundo a Variety rende mais de 19 milhões de dólares.

Relembre o filme no trailer:

Além da sua carreira como ator, Lewis destacou-se pelo seu trabalho humanitário, em especial na luta contra a distrofia muscular. Foi em 1956 co-autor e apresentador da maratona televisiva (telathon) de angariação de fundos que todos os anos, entre esse ano e 2010, foi para o ar no canal nacional ABC.

Lewis deixa a sua segunda mulher, SanDee Pitnick, com quem adotou uma filha.