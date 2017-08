Pub

Haruo Nakajima, o ator japonês que vestiu a pele do monstro Godzilla em 1954, morreu na segunda-feira, aos 88 anos, informou hoje a filha Sonoe Nakajima.

Haruo Nakajima, que foi hospitalizado no mês passado, morreu de pneumonia, disse Sonoe Nakajima à agência noticiosa Associated Press (AP).

A carreira de Haruo Nakajima começou nos filmes de samurais e de guerra, principalmente com Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa, e Eagle of the Pacific, de Ishiro Honda, escreveu a revista Variety.

Em 1954, Nakajima deu vida a Godzilla, King of the Monsters (O Monstro do Oceano Pacífico), no filme original realizado por Ishiro Honda, desempenhando esse papel mais uma dezena de vezes até Godzilla vs. Gigan, de 1972, de Jun Fukuda.

Numa entrevista publicada em abril, o ator japonês explicou como foi criado o fato do Godzilla original, que pesava uns 100 quilogramas, e recordou que na época recebeu poucas indicações sobre como representar o icónico monstro, pelo que fez a sua própria investigação, estudando os animais no zoológico de Tóquio.

Além de Godzilla, Nakajima encarnou outros monstros para o estúdio japonês Toho, como Mothra, na película homónima de 1961, ou King Kong, no filme King Kong Escapes! (1967). Também apareceu em Frankenstein Conquers the World (1965), no qual desempenhou o papel do mostro réptil Baragon.

Nakajima continuou a comparecer em convenções do género "kaiju" (monstro) e em encontros com fãs depois de se retirar. Em 2010, a editoria Yosensha publicou a autobiografia japonesa intitulada Kaiju jinsei (Vida de Monstro).

Até há pouco tempo, Nakajima continuava a aparecer como estrela convidada em festivais e eventos. A sua presença estava prevista no Festival Internacional de Cinema de Tóquio, em outubro, segundo a AP.

