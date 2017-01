Pub

Conhecido pelo seu papel na sitcom "Alô, Alô", o ator britânico morreu esta manhã, aos 75 anos.

Gorden Kaye morreu esta manhã na casa de repouso onde vivia. A notícia foi avançada à BBC pelo antigo agente do ator britânico.

O elenco da série "Alô, Alô" | Arquivo DN Facebook

O ator ficou conhecido pelo seu papel como René na série cómica Alô, Alô, passada num café numa pequena vila francesa ocupada pelos alemães durante a II Guerra Mundial.

Ele é o dono do café, um homem que deseja levar uma vida tranquila, constantemente interrompida pela necessidade de ajudar a resistência e dois aviadores ingleses que precisam de chegar ao outro lado canal da Mancha. É casado com Edith e mantém encontros amorosos com as empregadas do café.

Vicki Michelle, a atriz que interpretava Ivette partilhou no twitter a tristeza pela morte do ator: "Muito triste saber da notícia de Gorden Kaye. Um ator brilhantemente talentoso, consumado profissional, amava o mundo. Nunca haverá outro René."

O formato televisivo teve 85 episódios, segundo o IMDB, e Gordon Kaye participa em todos eles. A série foi gravada entre 1982 e 1992. Esteve nomeado para o BAFTA de melhor ator em 1986.

Além de protagonizar a série televisiva, exportada para muitos países, incluindo Portugal (passou na RTP), Gordon Kaye protagonizou a sua versão para teatro. Foram mais de 1200 atuações, de acordo com o jornal inglês The Independent.

Gorden Kaye nasceu em Huddersfield, Yorkshire, a 7 de abril de 1941 e começou a trabalhar na televisão na série de longa duração Coronation Street, na qual desempenhava o papel de Bernard Butler, sobrinho de Elsie Tanner. Antes de protagonizar a série Allo 'Allo! (título original), o ator participou em outras séries da BBC.

O seu nome completo era Gordon Fitzgerald Kaye. Começou a ser conhecido como Gorden Kaye depois de um erro do sindicato dos atores britânicos, o British Actor's Equity Association, contou o próprio na sua autobiografia -- René & Me.

"Gorden Kaye era um ator cómico fantástico, cujo papel de assinatura, Rene Artois, lhe deu um lugar no passeio da fama da comédia", disse um executivo da BBC, Shane Allen.

O seu último papel televisivo foi na série britânica Revolver, em 2004.

Em atualização