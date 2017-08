Pub

A lenda da música 'country' Glen Campbell morreu, na terça-feira, aos 81 anos, informou a família através de um comunicado divulgado na conta oficial do intérprete norte-americano no Facebook.

"É com o mais pesado dos corações que anunciamos a morte do nosso adorado marido, pai, avô e lendário cantor e guitarrista, Glen Travis Campbell, aos 81 anos, na sequência da sua longa e corajosa batalha contra a doença de Alzheimer", diz o comunicado publicado na noite de terça-feira.

Glen Campbell, intérprete de sucessos como Rhinestone Cowboy ou Wichita Lineman, que se transformou numa das maiores estrelas da música country no final da década de 1960 e início de 1970, vendeu mais de 45 milhões de discos durante a sua longa carreira. O último álbum do cantor, intitulado Adios, saiu em junho.

Nascido em 1936 numa família humilde de Delight (Arkansas, sul dos Estados Unidos), Glen Campbell, que conquistou seis Grammy, iniciou-se no mundo da música muito cedo. Com pouco mais de 20 anos mudou-se para Los Angeles, onde chegou a tocar com estrelas como Elvis Presley, Dean Martin ou Frank Sinatra. Quando o cantor Brian Wilson, o génio por detrás dos Beach Boys, sofreu problemas de saúde em meados da década de 1960 que o afastaram da banda, acompanhou durante três meses as digressões do grupo.

Contudo, o músico tentou desenvolver uma carreira a solo que descolou triunfalmente em 1967 com os singles Gentle On My Mind e By The Time I Get To Phoenix. Seguiram-se outros sucessos como Galveston ou Southern Nights, mas o maior de todos foi Rhinestone Cowboy, de 1975, que vendeu mais de cinco milhões de cópias.

Campbell alcançou a fama não apenas devido ao êxito das canções, mas também pelas participações na televisão e no cinema. Estreou-se no grande ecrã graças a True Grit (1969), película protagonizada por John Wayne e que, em 2010, viria a ser objeto de um 'remake' que ficou a cargo dos irmãos Cohen.

???????Começou também a ser considerado uma estrela na televisão e, além da presença esporádica em diferentes séries e espaços, liderou o seu próprio programa televisivo intitulado The Glen Campbell Goodtime Hour, emitido na CBS entre 1969 e 1972.

Os anos 1980 foram um período sombrio para o músico que sofreu problemas relacionados com drogas e álcool. Membro do Hall of Fame do country, Campbell editou o último disco com canções originais Ghost on the Canvas em 2011, ano em que anunciou que sofria da doença de Alzheimer, tendo realizado a última digressão no ano seguinte.

