Conhecido pelos papéis de protagonista nas séries dos anos 1970 "The Six Million Dollar Man" e "The Bionic Woman".

O ator norte-americano Richard Anderson morreu, na quinta-feira, aos 91 anos, na sua residência, em Beverly Hills, na Califórnia, informou o porta-voz da família Jonathan Taylor.

Richard Anderson, que nasceu em Nova Jersey em 1926, era conhecido do grande público principalmente pelos papéis de protagonista que interpretou nas séries televisivas dos anos 1970 "The Six Million Dollar Man" e "The Bionic Woman".

A longa carreira de Richard Anderson também incluiu diferentes incursões pelo cinema, com destaque para o filme de Stanley Kubrick "Paths of Glory" (1957) e para as películas de John Frankenheimer "Seven Days in May" (1964) e "Seconds" (1966).

O ator, que teve três filhas, casou-se e divorciou-se por duas vezes.

Ashley, uma das suas filhas, afirmou na quinta-feira que Richard Anderson esteve sempre ao lado delas e ensinou-as "como viver uma vida rica e completa, com gratidão, elegância, humor e diversão".