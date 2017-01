Pub

Tinha 66 anos e sofreu uma paragem cardíaca

Om Puri, ator indiano que fez carreira em Bollywood, mas também no cinema ocidental, morreu hoje em Bombaim.

Puri tinha 66 anos e sofreu uma paragem cardíaca.

Além dos filmes indianos que protagonizou, muitos deles considerados de autor, Om Puri trabalhou também em Hollywood e em produções britânicas, como, por exemplo, em O Fundamentalista Relutante (2012), East is East (1999) - sobre um emigrante paquistanês que tenta habituar-se ao estilo de vida no norte de Inglaterra - e o "A 100 passos de um Sonho" (2014), no qual contracenou com Helen Mirren.

"Mostrou-nos que não era preciso ser atraente para ser protagonista. Bastava a força da sua personalidade e o seu talento", disse à Reuters o realizador Saeed Akhtar Mirza, que dirigiu Puri num dos seus primeiros filmes.

Puri era visto como uma das estrelas do cinema alternativo indiano. O seu tom de barítono e a sua habilidade para alternar entre o cinema artístico, as produções comerciais de Bollywood e os filmes ocidentais transformaram-no numa estrela internacional, um dos pouco atores indianos a conseguir atravessar a ponte para o Ocidente.

