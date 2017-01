Pub

O britânico John Hurt morreu aos 77 anos depois de uma longa luta contra o cancro, informaram hoje representantes do ator.

John Hurt, que participou em mais de 200 filmes e séries de televisão ao longo de seis décadas de carreira, ficou conhecido pelos papéis O Expresso da Meia-Noite e O Homem Elefante, que lhe valeram nomeações para os Óscares.

Teve também um papel fundamental no clássico de ficção científica Alien - O Oitavo Passageiro, protagonizando uma das cenas do filme que marcam a história do cinema.

As gerações mais novas podem reconhecê-lo também pela sua participação na saga Harry Potter, como o excêntrico Mr. Ollivander.

Em julho de 2015, John Hurt, nomeado duas vezes para os Óscares, recebeu o título de "Cavaleiro" que a rainha Isabel II concede aos cidadãos de grande relevância.

No Fantasporto de 1985, foi distinguido como melhor ator pela atuação em 1984, o filme de Michael Radford que adapta o romance de George Orwell. Hurt recebeu ainda o Urso de Ouro de Berlim, por An Englishman in New York, em 2009.

No filme That Good Night, de Eric Styles, rodado sobretudo em Portugal, no Algarve, em 2015, desempenha o papel de um velho argumentista, doente, em fase terminal, com duas únicas preocupações: reconciliar-se com o filho e garantir que não sobrecarrega a mulher, ao optar por "essa boa noite".

O filme, já concluído, mas ainda por estrear, junta-se a outros dois em fase de pós-produção, "My Name Is Lenny", de Ron Scalpello, e "Damascus Cover", de Daniel Zelik Berk, que também contam com Hurt, entre os principais atores.

"Darkest Hour", de Joe Wright, centrado nos primeiros dias da II Guerra Mundial, guarda a derradeira participação de Hurt no cinema, no papel do antigo primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain, antecessor de Winston Churchill.

Hurt nasceu a 22 de janeiro na cidade inglesa de Derbyshire. Tinha revelado em 2015 que sofria de cancro do pâncreas mas disse na altura que tencionava continuar a trabalhar, o que fez até quase ao final.

