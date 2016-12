Pub

Foi Tyrus Wong que desenhou o popular veado do filme de Walt Disney.

Tyrus Wong, o desenhador responsável pela criação de Bambi, morreu na sexta-feira, aos 106 anos.

Tyrus Wong nasceu nas China mas tinha 9 anos quando emigrou com o pai para a Califórnia, nos Estados Unidos da América. Nunca mais teve contacto com a mãe ou com a irmã, que ficaram na China.

Estudou com uma bolsa numa escola de arte e, em 1938, começou a trabalhar para a Walt Disney Studios como um dos muitos desenhadores dos estúdios. Fez, por exemplo, uma centena de episódios das aventuras de Mickey Mouse.

Desenho de Tyrus Wong para Bambi

Mas o artista estava muito infeliz com o seu trabalho. Quando soube que Walt Disney estava a pensar fazer Bambi, Wong trabalhou em casa e fez uma série de desenhos de veados numa floresta. Disney ficou impressionado e usou esses desenhos como principal inspiração para o filme. Tyrus Wong acabou por ser promovido e foi o principal animador de Bambi, um trabalho que durou quase dois anos. O resultado foi este:

Em 1942, quando Bambi já estava nas salas de cinema, na sequência de uma greve de desenhadores nos estúdios, Wong saiu da Disney e mudou-se para a Warner Brothers, onde trabalhou como ilustrador até à reforma, em 1968. Entre os filmes em que colaborou estão títulos como Calamity Jane (1953), Rebelde Sem Causa (1955), Os Boinas Verdes (1968) e A Quadrilha Selvagem (1969).

Além de trabalhar em animação, Wong foi pintor, muralista, ceramista e chegou a desenhar também os populares cartões de felicitações da Hallmark - de alguns dos seus cartões de natal venderam-se mais de um milhão de cópias.

Em 2001, Wong foi eleito como uma "Lenda da Disney" e em 2013 os seus desenhos estiveram expostos no Walt Disney Family Museum. Em outubro deste ano, Wong recebeu um prémio de carreira no Asian World Film Festival, no qual foi ainda exibido o documentário Tyrus, realizado por Pam Tom:

