Geoff Nicholls tinha 68 anos. Ozzy Osbourne recordou o "grande amigo"

O músico britânico Geoff Nicholls, antigo teclista dos Black Sabbath, morreu hoje, aos 68 anos, revelou o grupo de 'heavy metal'.

O guitarrista Tony Iommi recorreu ao Facebook para anunciar que o teclista tinha morrido de cancro nos pulmões, enquanto Ozzy Osbourne, vocalista do grupo, lamentou pelo Twitter a morte de um "grande amigo".

Nascido em Birmingham, Geoff Nicholls fez parte de outras bandas, como os Quartz e Johnny Neal and the Starliners, mas trabalhou sobretudo com os Black Sabbath, desde os anos 1980 até 2004.

A primeira colaboração com o grupo deu-se em 1980 com o álbum "Heaven and Hell", mas só passou a ser músico oficial dos Black Sabbath em 1986. Ainda assim, era raro Geoff Nicholls aparecer em palco nos concertos, preferindo os bastidores.

Atualmente colaborava sobretudo com Tony Martin, também antigo vocalista dos Black Sabbath.