A artista morreu aos 80 anos. A sua companhia esteve em Portugal em 2015.

O anúncio foi feito esta segunda-feira no site da Trisha Brown Dance Company: "É com grande tristeza que partilhamos a notícia da morte da artista Trisha Brown a 18 de março em San Antonio, Texas, após doença prolongada".

A coreógrafa norte americana foi uma das mais influentes e aclamadas do seu tempo. Fundou a companhia com o seu nome em 1970. Retirou-se em 2013 mas a sua companhia seguiu o seu legado e apresentou-se na Culturgest em 2015.

A coreografa trabalhou no Ballet Ópera de Paris, com Mikhail Baryshnikov. Em 1988 foi distinguida com a ordem das Artes e das Letras pelo governo francês.

Trisha Brown deixa três filhos. O marido, o artista Burt Barr, morreu em novembro último.