A atriz francesa, que entrou em "Jules e Jim", de Truffaut, tinha 89 anos.

Morreu a atriz francesa Jeanne Moreau, aos 89 anos. Moreau, um ícone do cinema francês, morreu esta segunda-feira em Paris, em casa, segundo avança a Agência France Press.

Ao longo de uma carreira de mais de seis décadas, Moreau trabalhou com grandes realizadores como François Truffaut, Michelangelo Antonioni, Orson Welles ou Luis Bunuel, participando em mais de 130 filmes. Welles chegou a dizer que Moreau era a melhor atriz do mundo.

Nascida a 23 de janeiro de 1928, em Paris, Jeanne Moreau estreou-se como atriz em 1947, no Festival de Avigon, com a Comédie Française, tendo depois passado pelo Théatre National Populaire. No entanto, foi no cinema que se tornou uma estrela. E um símbolo da Nova Vaga.

Em 1960 recebeu o prémio de Melhor Atriz no Festival de Cannes pelo seu trabalho em Moderato Cantabil (Recusa), filme de Pter Brook a partir do romance de Marguerite Duras:

Em 1962, entrou em Jules e Jim, de Truffaut, papel pelo qual iria ser sempre lembrada:

Entre os muitos filmes que fez, destaque-se A Noite, de Michelangelo Antonioni (1961), Eva de Joseph Losey (1963) e Diário de uma criada de quarto, de Luis Buñuel (1964).

Mais recentemente, em 2012, entrou também em O Gebo e a Sombra, do português Manoel de Oliveira:

Moreau presidiu duas vezes ao júri do Festival de Cannes, em 1975 e 1995. Há 17 anos, Moreau oi a primeira mulher eleita para integrar a Academida de Belas Artes do Instituto Frances e recebeu um César por La Vieille que marchait dans la mer (1991), de Laurent Heynemann. Foi presidente do júri do Festival Internacional de Cinema de Berlim, em 1983, e recebeu o Prémio Stanislavsky no Festival de Cinema de Moscovo, em 2005.

Num comunicado de condolências e de homenagem à atriz publicado no sítio online da Presidência da República Francesa, Jeanne Moreau é descrita como uma artista que encarnava por si só a arte do cinema: "Com ela desaparece uma artista que encarnava o cinema na sua complexidade, memória e exigência". Sublinha também a grande força de uma atriz que desde o início "escapou às categorias que lhe quiseram impor", como "mulher fatal" ou "sedutora fútil". "Ela trabalhou tão bem com Philippe de Broca como Bertrand Blier, com Manoel de Oliveira ou Luc Besson. Tal era a sua liberdade, constantemente reivindicada, colocada ao serviço de causas em que acreditava, como mulher de esquerda, sempre rebelde, contra a ordem estabelecida, como a rotina", acrescenta a nota. "Uma parte lendária do cinema desaparece com Jeanne Moreau."

