Pub

Guião assinala a estreia de J.K. Rowling como argumentista

A edição portuguesa de Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, de J.K. Rowling, a autora da saga Harry Potter, é publicada no dia 02 de fevereiro, disse hoje à agência Lusa fonte editorial.

"A Editorial Presença irá publicar a versão portuguesa do argumento original do filme Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los", novo episódio passado no universo harry potteriano.

"A edição em inglês continua a liderar as tabelas de vendas", acrescentou, referindo que a tradução para português é de Marta Fernandes.

Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los assinala a estreia de J.K. Rowling como argumentista de filmes.

A publicação do argumento inclui o guião completo do filme, que "apresenta uma extensa galeria de criaturas e personagens mágicas".

O filme, produzido pela Warner Bros. Pictures, numa realização de David Yates, que dirigiu quatro adaptações ao cinema de Harry Potter, estreou-se mundialmente no dia 18 de novembro do ano passado.

Segundo a mesma fonte, "a versão digital da edição portuguesa do argumento do filme será publicada por Pottermore, a plataforma digital global do 'Mundo da Feitiçaria' de J.K. Rowling".

A ação do filme começa em 1926, quando o mágico Newt Scamander conclui uma viagem à volta do mundo para encontrar e documentar um conjunto extraordinário de criaturas mágicas.

A série Harry Potter, constituída por sete volumes e publicada entre 1997 e 2007, já vendeu mais de 450 milhões de exemplares em todo o mundo, está distribuída em mais de 200 territórios, traduzida em 79 línguas e deu origem a oito produções cinematográficas.

Rowling é também autora de outras obras, tais como O Quidditch Através dos Tempos e Os Contos de Beedle, o Bardo, cujas receitas reverteram para a instituição de solidariedade Lumos. No caso de Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, as vendas revertem a favor da organização Comic Relief.