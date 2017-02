Pub

Festa do Cinema Italiano decorre entre 5 e 13 de abril. Este ano estende-se a Almada, que se junta a Lisboa, Setúbal, Coimbra e Porto

No décimo aniversário da festa do cinema, cabe ao ilustrador e autor de BD italiano Milo Manara o desenho do cartaz, baseado no filme de Federico Fellini, La città delle donne (A Cidade das Mulheres, 1980).

O anúncio foi feito pela organização, segundo a qual Manara foi escolhido como ilustrador do cartaz deste ano devido à sua ligação com o célebre realizador italiano. Manara desenhou cenários e cartazes para os filmes de Fellini, mostrando uma grande cumplicidade com o realizador.

Para a celebração dos 10 anos, o festival renovou a sua imagem. Deixou cair a designação "8 1/2", passando a ser apenas "Festa do Cinema Italiano", consolidando o projeto de forma a mostrar maturidade. Com esta mudança, os responsáveis do festival esperam atrair um público mais variado, ao mesmo tempo que tentam manter uma ligação mais subtil com Fellini.

Este evento, que pretende dar a conhecer o melhor do cinema italiano a Portugal, realiza-se desde 2008.

A decorrer de 5 a 13 de abril, Almada junta-se ao leque de cidades que já recebeu este projeto. Com reproduções simultâneas das obras italianas, as cinco cidades portuguesas (Lisboa, Porto, Coimbra, Almada, Setúbal) celebram o 10º aniversário do projeto e o mundo cinematográfico italiano.

Além de marcar presença em Portugal, este projeto estende-se ao Brasil, Angola e Moçambique.