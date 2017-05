Pub

Miguel Real publicou recentemente um ensaio e uma investigação marcantes na interpretação do ser português. Dois trabalhos a ter em conta.

Nova Teoria do Pecado e Traços Fundamentais da Cultura Portuguesa não são livros que se complementem, como explica Miguel Real: "Obedecem a duas áreas diferentes que tenho explorado - uma, a cultura portuguesa; outra, a filosofia. A primeira está voltada para a investigação histórica e antropológica do passado de Portugal; a segunda para a emergência de um complexo de novas realidades no pensamento europeu."

Escreve em Traços Fundamentais da Cultura Portuguesa que "a cultura é uma espécie de biblioteca". É o que pretende fazer com a sua cada vez mais vasta bibliografia?

Não sei fazer outra coisa que não seja ler e escrever. Adormeço a pensar em livros e acordo mergulhado em ideias. Mas não existe um plano. Tento apenas que haja uma ligação entre três níveis diferentes de textos - ficção, cultura portuguesa e filosofia.

Termina o livro com quatro questões para o leitor responder. O leitor gosta de interagir ou é uma provocação?

Não sei. É a minha costela de professor, de garantir de que o aluno percebeu.

A quarta questão faz uma interrogação: " Continuará Portugal um país culturalmente suspenso no tempo?" Qual seria a sua resposta à questão?

Não, hoje apanhámos o comboio da Europa, que se tornou o nosso destino histórico. Os problemas da Europa são os nossos, os nossos são os problemas da Europa. Como nada era sem o Império, Portugal nada é hoje sem a Europa. Tornar-nos-íamos insignificantes a todos os níveis, seríamos apenas uma Galiza grande e pobre, ou uma Andaluzia a abarrotar de turismo.

Critica a diabolização nacional constante sobre o pensamento alheio e critica o canibalismo sempre presente na mentalidade portuguesa. Faz parte do código genético ou existem outras razões?

Existem razões não genéticas mas históricas. Não por acaso, no século XX, vivemos 52 anos em ditadura sólida ou líquida (Estado Novo mais João Franco, Pimenta de Castro e Sidónio Pais). No século XXI, a Europa forçou-nos à tolerância, ao relativismo, ao individualismo e ao consumismo, que ainda não se tornaram constitutivos dos nossos complexos comportamentais. No futuro próximo, o pior que nos podia acontecer seria a desagregação da Europa.

Acha que os intelectuais portugueses se reveem na sua acusação de existirmos culturalmente segundo "uma errância mental e física"?

Sim, quando pressupúnhamos que a emigração acabara, eis que ela voltou no século XXI. Quando nos pensávamos de mentalidade anticientífica, eis que a atual geração dá cartas na Europa neste domínio. Quando neste século nos tornámos materialistas e consumistas, eis que cinco a oito milhões de portugueses irão a Fátima em 2017... É a esta imprevisibilidade que me refiro com a errância cultural.

Porquê a sobrevalorização do transcendente na história de Portugal?

Tem sido uma constante na cultura portuguesa. Começámos com o milagre de Ourique e estamos mergulhados no milagre de Fátima. Entretanto, vivemos 400 anos suspensos de um rei morto - D. Sebastião. Das cinco causas dos Descobrimentos que Zurara apontou, duas são de natureza religioso-espiritual e outra de natureza científica.

Tem um dos prefácios mais originais, um poema de Ruy Belo...

Porque o seu conteúdo exprime a utopia possível, traço permanente da cultura portuguesa - que permanece atual na voz de Agostinho da Silva. Nele reside o Princípio Esperança, de Bloch, de que o futuro será eticamente superior ao passado, espécie de santidade laica ao modo de Antero de Quental.

Quanto ao 4.º volume da série Nova Teoria do..., só podia ser Pecado?

Existe um guião que orienta e comanda a escolha dos temas: o mal (superior ao bem) como raiz da ética, a felicidade como suprema finalidade moral da vida (Aristóteles) e agora o pecado, como desvirtuamento das pulsões do corpo imposto pelo cristianismo enquanto motor máximo da civilização e cultura ocidentais. O sebastianismo evidencia-se como regeneração do "pecado" de Portugal, ou, na terminologia de Pessoa, como "o Cristo de Portugal", ou, na terminologia de Eduardo Lourenço, como o máximo ser profundo (inconsciente) de Portugal. Seguir-se--á, se tudo correr bem, uma tematização sobre as aparições de Fátima.

Existem outras áreas além do mal, da felicidade e do sebastianismo que justifiquem uma racionalização nos tempos que vivemos?

A relação entre ilusão e verdade, que não são conceitos assim tão diferentes.

Refere o pecado como a categoria filosófica em que a Europa edificou o poder. A caracterização adapta-se a Portugal?

Sim. O supremo pecado do cristianismo consistiu no facto de se ter transformado de religião e vivência europeias do sagrado em poder político institucional, negando e oprimindo, ao longo de 1500 anos, os complexos comportamentais (os costumes), substituindo-os por uma mentalidade virtuosa segundo os preceitos evangélicos ou bíblicos impostos por um Estado opressivo e totalitário. Supremo inimigo cultural do cristianismo: o corpo e as suas emoções, ditos sede do demónio entronizado miticamente como figura universal do mal. Por isso, porque as emoções/paixões se constituem como o supremo inimigo do cristianismo, o pecado constitui a categoria filosófica e religiosa sobre a qual a Europa cristã assentou as suas constantes culturais e civilizacionais, isto é, assentou a sua civilização sobre o modo singular de viver com a emoção primária de medo e com o sentimento de culpa. Medo e culpa constituem as duas colunas ético-morais que sustentam o edifício do pecado (o indecente, o sujo, o imundo, o vergonhoso, o rejeitado, o obsceno, o banido, o impuro, o indigno, o abjeto, o infame, o irracional, a transgressão, o crime...).

Pode dizer-se que em todos estes ensaios respira, mais ou menos, algum pessimismo sobre o ser português?

Não direi pessimismo, direi inquietude, alguma ansiedade e uma instintiva desconfiança do poder não escrutinado das nossas elites, mais desejosas de autoenriquecimento do que do bem comum. A nossa história tem sido excessivamente singular, tecida de heroicas proezas e horrendas misérias, e a nossa mentalidade não se consegue fixar num fio condutor da história que só nos orgulhe ou nos torne indiferentes ao passado. A história de Portugal é um sugadouro de mitos que nos embevecem - veja-se Fátima, com Nossa Senhora a privilegiar-nos como povo - ou nos horrorizam - o que estava escondido atrás dos "brandos costumes" de António Ferro - e a história escandalosa da nossa participação na mercantilização da escravatura. Não podemos cair só para um lado. Para um Camões, há sempre muitos Pêro de Andrade Caminha; para um Bocage, há sempre inúmeras "moscas" que o denunciam a Pina Manique; para alguém curioso, havia inúmeros "familiares" do Santo Ofício; para alguém que se destaque no país, há sempre uma multidão de cidadãos resignados que o invejam...

