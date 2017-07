Pub

O realizador português Miguel Gomes vai integrar o júri da competição internacional do Festival de Cinema de Locarno, que começa no dia 02 de agosto na Suíça, anunciou o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Entre as 21 personalidades convidadas para os diferentes júris do festival, e divulgadas pela organização, está o cineasta Miguel Gomes no júri da competição internacional - que atribui o Leopardo de Ouro -, presidido pelo realizador Olivier Assayas.

Miguel Gomes, que tem atualmente em pré-produção a longa-metragem de ficção "Os Sertões", regressa a Locarno onde já estreou alguns filmes e onde, em 2010, integrou o júri "Pardi di domani", de curtas-metragens.

Nascido em Lisboa em 1972, Miguel Gomes é autor de curtas e longas-metragens, como "A cara que mereces", "Querido mês de agosto", "Tabu" e a trilogia "As mil e uma noites". Muitos deles foram exibidos e premiados em festivais internacionais.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O júri da competição internacional de Locarno integra ainda o produtor grego Christos Konstantakopoulus, o realizador suíço Jean-Stéphane Bron e a atriz austríaca Birgit Minichmayr.

O 70.º Festival de Cinema de Locarno decorrerá de 02 a 18 de agosto na Suíça.

Há várias produções portuguesas selecionadas para esta edição, mas apenas uma está em competição: "Verão Danado", primeira longa-metragem do realizador Pedro Cabeleira, que integra a secção "Cineastas do presente".

Fora de competição do festival, foram selecionados ainda a média metragem documental "António e Catarina", produção portuguesa da realizadora romena Cristina Hanes, e a curta-metragem "O homem de Trás-os-Montes", de Miguel Moraes Cabral.

Jean-Pierre Léaud, Albert Serra, Paul Hamy, Denis Côté, Fanny Ardant, Dario Argento, Natassja Kinski e Jean-Marie Straub estão entre os convidados desta edição do festival.