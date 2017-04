Pub

Os americanos Snarky Puppy estão de regresso a Portugal, para dois concertos no Porto e em Lisboa, na quarta e na quinta-feira.

Com pouco mais de uma década de carreira, são hoje um verdadeiro fenómeno de popularidade, que há muito extravasou as fronteiras do jazz. Três Grammys noutros tantos anos é um feito ao alcance de poucos músicos, mas os americanos Snarky Puppy podem gabar-se de o ter conseguido. O último foi referente ao álbum Culcha Vulcha, que agora vêm apresentar em Portugal e lhes valeu o Grammy de 2016 para melhor álbum contemporâneo instrumental. Em paralelo com o reconhecimento da indústria, a banda, formada em 2003, conquistou também a admiração do público, passando de "segredo bem guardado" a um dos mais requisitados coletivos instrumentais da atualidade. O segredo está na "simplicidade" e nos "anos de experiência" a tocarem juntos, como explica ao DN o baixista e líder do grupo, Michael League.

Como é que tudo começou e como resume o percurso dos Snarky Puppy desde 2004?

A banda começou de uma forma muito mais acústica e muito mais jazzística. Éramos um grupo de estudantes brancos, que tinha crescido no rock de garagem e de repente fomos completamente envolvidos pelo jazz. Isto é muito evidente nos nossos primeiros álbuns, mas quando começámos a tocar mais na cena gospel e r&b de Dallas e, especialmente, quando músicos como Bernard Wright, Robert "Sput" Searight, Shaun Martin e Bobby Sparks entraram para a banda, o nosso som mudou completamente para algo muito mais funky. Começámos a focar-nos muito mais no groove, na melodia e não tanto nas harmonizações mais complexas. Mas a principal mudança foi o modo como nos tornámos muito mais comunicativos em palco e, como consequência disso, muito mais acessíveis a todo o tipo de públicos.

É mais difícil passar a mensagem quando se faz música instrumental?

Tem vantagens e desvantagens. Como não existe uma letra para passar a mensagem, a melodia, a textura, o ritmo e todos os restantes elementos instrumentais têm de ser fortes o suficiente para conseguir agarrar as pessoas. Quando tudo isto está no lugar certo, até acaba por ser uma vantagem para o músico, que assim consegue chegar de igual forma a pessoas das mais diferentes culturas.

Qual é o segredo para misturar tantas e diferentes influências musicais e transformá-las num som próprio, como fazem os Snarky Puppy?

Tentamos sempre retirar os elementos de que gostamos de todo o tipo de música, cozinhando depois tudo junto numa mesma panela. Acho que o nosso fator X, aquilo que nos permite soar a Snarky Puppy, são os anos que já levamos a tocar juntos. Ao longo de todo este tempo, conseguimos construir uma sonoridade que nos permite misturar estilos musicais de todo o mundo sem soarmos disparatados ou desconexos. Por muito bons músicos que sejamos, nada consegue substituir a experiência de tocarmos juntos, como uma banda, noite após noite, durante mais de uma década. Esse é o segredo.

Quais são as suas principais influências na hora de compor?

Neste momento ando muito interessado na música da África Ocidental, mas também ando a ouvir algum soul mais clássico, portanto suponho que as minhas composições mais recentes tenham alguma influência destes estilos.

Também compõe enquanto anda na estrada? De que modo é que isso influencia a música do grupo?

Sim, claro, aliás cerca de 90% do álbum Sylva, de 2015, foi composto na estrada. E todas as minhas contribuições para o último disco, Culcha Vulcha, foram feitas em autocarros e hotéis. De qualquer forma também não tinha muitas alternativas, porque durante esse período estivemos sempre em digressão. Costumo dizer que todos os músicos da banda são como uma esponja, que está constantemente a aprender e a armazenar informação das diferentes culturas com que nos cruzamos, para depois usarmos na nossa música.

Qual é a contribuição dos diferentes músicos no processo de composição?

Muita gente assume que nós compomos juntos, mas isso não é propriamente verdade. Normalmente, quem escreve as músicas fá-lo sozinho e só depois elas são trabalhadas em conjunto pela banda, mas apenas em termos de arranjos e de produção. É esse processo que faz que as músicas soem todas a Snarky Puppy.

Como é que a participação e os egos de mais de uma dezena de músicos são geridos no grupo?

Acreditem ou não, não há qualquer tipo de problema de egos na banda. E, se eventualmente os há, eles ficam à porta quando estamos todos juntos. Um grupo como este nunca poderia funcionar assim e é por isso que me sinto todos os dias tão grato pelas pessoas e não só pelos músicos que fazem parte dos Snarky Puppy.

Depois de venceram três Grammys em três anos, que tal é a sensação de passarem de uma quase obscuridade à fama mundial?

Não sei se poderemos chamar-lhe assim, "fama mundial", mas é bastante simpático sermos reconhecidos por aquilo que mais amamos, que é a música. Mais do que qualquer outra coisa, permite-nos continuar a correr riscos para fazermos aquilo de que mais gostamos, sabendo que o público nos vai dar o benefício da dúvida, como tem feito até agora. E ter um público de mente aberta, sempre disposto a ouvir coisas novas, é o melhor que um músico pode pedir.

Ainda se recorda da última visita dos Snarky Puppy a Portugal?

Claro que sim! Foi a primeira vez que aí tocámos e fizemos duas noites seguidas num clube rock em Lisboa. A resposta da multidão foi fantástica. Nem sei por que demorámos tanto tempo a ir tocar a Portugal. Desta vez vamos tocar também no Porto e estou realmente muito excitado com este regresso, que espero repetir muitas mais vezes.

O que podemos esperar deste concerto?

Podem esperar uma mistura de quase todos os álbuns dos Snarky Puppy, com especial destaque para o último, Culcha Vulcha. E vamos apresentar ainda, pela primeira vez, algumas canções novas.

Perfil:

- Os Snarky Puppy formaram-se em 2003 como um grupo de colegas da Universidade

do Texas.

- O coletivo conta com 25 músicos, em rotação.

- A banda é liderada pelo baixista Michael League, que, além de fundador, é também um dos principais compositores. Todos os elementos têm atividade fora do grupo, com artistas como Snoop Dogg ou Kendrick Lamar.

Os Snarky Puppy atuam na Casa da Música, Porto, no dia 26, quarta-feira, às 21.00 (35 euro) e na, LX Factory, em Lisboa, no dia 27, quinta-feira, às 21.30 (30 euro).