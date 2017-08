Pub

WIND RIVER Taylor Sheridan

O americano Taylor Sheridan conseguiu uma nomeação dos Óscares com o seu argumento original para Hell or High Water (2016), um dramático "western" contemporâneo dirigido por David Mackenzie.

Agora acumulando as tarefas de escrita e realização, Sheridan prolonga o seu universo temático através da história da investigação de um crime cometido numa reserva índia (Wind River, precisamente, no estado do Wyoming), com um caçador local (Jeremy Renner) e uma agente do FBI (Elizabeth Olsen) a liderar o processo.

Recuperando o espírito de alguns filmes dos anos 60/70 (lembramo-nos da herança de Sam Peckinpah), Sheridan vai contaminando as regras do "thriller" através de uma subtil evocação das tragédia do passado, em particular nas relações entre colonos e índios - para além dos "blockbusters", é aqui que está o cinema americano.

Classificação: *** (bom)