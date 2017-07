Pub

Matheus, na categoria de canto, e o grupo Nolza, em performance, sagraram-se vencedores na final portuguesa do concurso mundial de K-Pop

O Museu do Oriente recebeu ontem a final portuguesa do K-POP World Festival 2017, um dos maiores festivais de Hallyu (cultura pop sul-coreana, da música às novelas e aos filmes). Ao palco subiram 13 concorrentes, mas só dois saíram vencedores. Matheus Paraizo cantou Lie (BTS), que lhe deu o primeiro lugar em Canto. O grupo Nolza apresentou-se com uma performance dupla, Good Bye e Fire (2NE1) e triunfou.

Agora ambos são candidatos a disputar a presença na República da Coreia no dia 29 de setembro, na final que irá reunir vencedores dos 69 países que participam neste evento pop, organizado pela embaixada sul-coreana e apoiado pela Samsung . A plateia do museu com capacidade para 350 pessoas encheu.

As Nolza venceram na performance | Gonçalo Villaverde/Global Imagens Facebook

