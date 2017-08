Pub

A fadista Mariza, o guitarrista Tomatito e o cineasta Carlos Saura são presenças de destaque no Festival de Lucia, que homenageia o também guitarrista espanhol Paco de Lucia, na sexta-feira e no sábado, em Castro Marim, disse a organização.

Filomena Sintra, vice-presidente da Câmara de Castro Marim, financiadora do evento, disse à agência Lusa que o espetáculo da fadista portuguesa, na sexta-feira, e do guitarrista espanhol, no sábado, são os principais momentos desta segunda edição do festival de Lucia, que contará nos dois dias com a presença do realizador de cinema espanhol Carlos Saura, mas na qualidade de pintor.

"O festival tem três momentos altos, vamos ter a madrinha e embaixadora do festival este ano a fazer o seu espetáculo, que é a Mariza, vamos ter o Tomatito, o mestre da guitarra, o homem que vende milhares de discos e que também tocou com Paco de Lucia em várias representações culturais, e temos Carlos Saura, que é mais conhecido enquanto cineasta, mas que vai estar tanto no espetáculo de Tomatito como no de Mariza a fazer interpretação artística a pintar", antecipou Filomena Sintra.

A autarca qualificou Carlos Saura como "um excelente pintor" e explicou que o realizador vai, durante os espetáculos, "fazer vários quadros que irão culminar, mais tarde, numa exposição de fotografias e telas, dentro da lógica do festival de Lucia", mas num momento distinto, matizou.

A presença de grupos locais, para dar também visibilidade a artistas do concelho, e do jornalista Nuno Galopim, a proferir uma palestra com o tema "O artista e a promoção da sua geografia", foram igualmente notas de destaque da vereadora do município algarvio, um dos 16 do distrito de Faro.

"Vamos ter Nuno Galopim, o grande homem responsável por produzir o nosso Salvador Sobral, que vai cá estar a fazer uma palestra, também sobre a importância da música, da identidade dos locais e de certos símbolos na construção do território, mas sempre com uma abordagem muito ligada à música, à arte e ao território", precisou.

O evento conta ainda com uma exposição sobre Paco de Lucia, que estava familiarmente ligado a Castro Marim, devido à origem da mãe, e serve de inspiração ao festival e a outras atividades, como uma 'masterclass' de guitarra para 90 crianças, acrescentou a mesma fonte.

Filomena Sintra abordou a parte financeira do evento, para projetar um festival que "ainda é cofinanciado". Mas a autarquia "assume politicamente que quer que o espetáculo da Mariza tenha um próprio retorno financeiro, com a venda de bilheteira".

Esta solução serve, segundo a vice-presidente da Câmara, para "começar a criar uma lógica de sustentabilidade dos eventos culturais em Castro Marim".

O espetáculo de Mariza tem bilhetes a 35 euros, 20 e 15 euros, dependendo das zonas onde se localizam os lugares, mas a atuação de Tomatito terá um "preço simbólico de dez euros", que a vereadora da autarquia algarvia disse ser adotado como "forma de cativar novos públicos, sobretudo espanhóis".