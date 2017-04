A exposição "No Fly Zone" no Museu Berardo em 2013

Cerca de cem espaços em Lisboa dedicados à arte contemporânea estão sinalizados na edição deste ano do Mapa das Artes, gratuito e bilingue, que será disponibilizado em formato papel e digital a partir de 04 de maio

No mapa estão sinalizados 99 espaços "com programação regular", entre galerias, museus e fundações e outras entidades, disse à agência Lusa Ana Matos, da associação Isto não é um cachimbo - um "levantamento exaustivo", iniciativa daquela associação sem fins lucrativos com parceria na divulgação e distribuição da Câmara Municipal de Lisboa, através da rede interna municipal, e do Turismo de Lisboa, através dos postos de Turismo da chamada Grande Lisboa.

Além da distribuição de 30 mil exemplares em papel, o Mapa das Artes estará também disponível em formato digital em mapadasartes.

Ana Matos reforça a ideia da "gratuitidade" do projeto, tanto para os espaços representados como para quem recebe o mapa. "É serviço público que queremos prestar à cidade, a quem nela vive e a quem a visita", referiu.

O Mapa das Artes, que conta com o apoio da Fundação Millennium bcp e tem edição assegurada para o triénio 2016-2019, é apresentado ao público no dia 04 de maio, às 18:30, na Galeria Millennium, na rua Augusta.