Este Nós Somos Aqueles Contra Quem Os Nossos Pais Nos Avisaram - Ao Vivo no Theatro Circo é o cartão de visita para um ano em cheio dos Mão Morta, que vão bater em tantas portas. Depois da edição em duplo CD, chegou às lojas na sexta-feira um triplo vinil com este registo gravado em abril de 2016.

Haverá Paredes de Coura com a banda de Adolfo Luxúria Canibal num concerto especial: a apresentação de Mutantes S. 21, álbum conceptual que conheceu um dos maiores êxitos de crítica e público, nomeadamente com o tema Budapeste (Sempre a rock & rollar). Ao DN, Luxúria Canibal explicou que esta digressão contará com a participação de 15 ilustradores. "Foi o disco em que nos despedimos em vinil e foi a nossa primeira edição em CD. E aproveitando aquilo que o vinil tinha fizemos uma edição especial com bandas desenhadas. Lembrámo-nos que o melhor era enaltecer este lado visual e tocando os nove temas ao vivo e outros que tematicamente funcionem. Será um espetáculo que é uma ilustração em palco."

Além dos concertos que vão ter durante o ano e de um especial com o Remix Ensemble, a 8 de setembro na Avenida dos Aliados, no Porto, os Mão Morta preparam um novo álbum para o final do ano. Com uso de eletrónica, "em que os baixos, as guitarras, a bateria se vão diluir na eletrónica".