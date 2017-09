Pub

O escritor e tradutor português que faleceu em maio em Barcelona é hoje homenageado em Lisboa. Entre vários livros, foi autor dos dicionários Português-Catalão e Catalão-Português.

A Delegação da Catalunha em Portugal presta hoje homenagem a Manuel de Seabra, escritor, jornalista e tradutor português. A iniciativa realiza-se na Livraria Ferin, em Lisboa, pelas 18.30, e reúne amigos e estudiosos da sua obra na evocação, como Ramon Font, delegado do Governo da Catalunha em Portugal, Joaquim Murale, escritor, Eduardo Sousa, livreiro e editor, Fernando Pinto do Amaral, poeta e professor universitário, Pere Ferré, vice-reitor da Universidade do Algarve e Manuel Forcano, diretor do Institut Ramon Llulle.

O tradutor faleceu na capital da Catalunha a 22 de maio, cidade onde vivia e trabalhava. Entre as obras que traduziu estão as de Fèlix Cucurull i Tey, Pere Calders, Salvador Espriu i Víctor Mora Pujadas, bem como antologias de poetas e contistas catalães. Tem vários livros traduzidos em Português, russo, ucraniano, catalão e esperanto.

Manuel de Seabra nasceu em Lisboa, estudou História e Filosofia e cursou a escola de atores no Conservatório de Lisboa. A sua atividade política contra o regime de Salazar fez com que fosse preso e, posteriormente, vivesse exilado em vários países. Em Londres, exerceu jornalismo na BBC e também foi correspondente de vários jornais. O Governo da Catalunha deu-lhe a Cruz de São Jorge em 2001. Desde 1954 viveu tanto em Barcelona como em Lisboa.