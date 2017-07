A formação atual do grupo norte-americano conta com Janis Siegel, Cheryl Bentyne, Alan Paul e Tim Curless

Desde a formação, em 1969, mudaram os músicos mas ficaram as tendências - exímios no vocalese e nas adaptações dos clássicos, os Manhattan Transfer podem durar para sempre. Para já, estão em Portugal para dois concertos, hoje na Casa da Música, no Porto, e amanhã no Centro Cultural de Belém, em Lisboa

Na segunda metade da década de 1970, era uma escala infalível: quando a rapaziada se começava a cansar dos shakes e queria partir para o aconchego dos slows, mesmo no ambiente inóspito de uma garagem, com um som roufenho e com as luzes "de presença" coloridas pelo papel celofane que as envolvia - às vezes, até ardia... -, lá apareciam as vozes estratégicas dos Manhattan Transfer a monitorizar a temperatura com Chanson d"Amour, o primeiro grande êxito que o grupo rubricou. Já soava como um corpo estranho, nostálgico, a atravessar as modas, mas carimbado com a "garantia" de ter atingido o lugar cimeiro numa bússola que então se aceitava sem regatear, o top britânico. Isto em pleno domínio do rock sinfónico, com o qual não mantinha qualquer ponto de contacto, e na antecâmara do punk e da new wave, de cujas famílias também não fazia parte.

Foi aí que fixámos o nome destes aventureiros do estilo, um nome que, na época, nem sequer sabíamos ter sido pedido por "aluguer de longa duração" a um romance do escritor John dos Passos, lusodescendente, que tinha publicado o livro meio século antes. Menos sabíamos que a Chanson que nos levava aos braços suspirados fazia parte do terceiro álbum dos Manhattan Transfer ou, em rigor, do segundo disco da segunda encarnação do grupo.

A história conta-se facilmente: Tim Hauser (1941-2014), cidadão nova-iorquino, cantor profissional desde os 15 anos, tinha decidido formar - em 1969 - um grupo vocal que pudesse parodiar, mas com conhecimento e com classe, os standards do jazz, do doo-wop, do swing e das outras escolas a que as harmonias vocais pudessem aplicar-se como valor acrescentado.

A primeira formação dos Manhattan Transfer era exclusivamente masculina, mas acabou por não deixar "impressões digitais", se descontarmos o álbum Jukin", um rotundo fracasso comercial que culminou no desmembramento do ensemble. O regresso, que bem podia integrar um dos múltiplos desdobramentos do "sonho americano", começando em 1972, quando Hauser, na pele de um motorista de táxi para poder continuar à procura de um lugar entre os artistas, se cruza com uma cliente ocasional, Laurel Massé, à época empregada de mesa mas também aspirante a cantora. Janis Siegel e Alan Paul, também eles envolvidos no circuito dos garimpeiros por um lugar ao sol, são recrutados para os Manhattan Transfer, cuja sorte parece mudar de vez quando assinam um contrato discográfico.

Até ao fim dos anos 80, o habitat musical do grupo espalha-se por uma dúzia de registos e alarga-se a áreas cada vez mais vastas, capazes de fazer brilhar as vozes envolvidas.

Prémios e remodelações

Dando a partida para as partidas definitivas (a saída de Laurel Massé, traumatizada por um acidente de viação e a chegada de Cheryl Bentyne) e, mais tarde, de substituições temporárias (quando a mesma Cheryl Bentyne passou duas épocas longe do grupo, em luta com um linfoma), esses são os tempos dourados dos Manhattan Transfer. O reportório é categórico, aproveitando a flexibilidade vocal e a criatividade dos arranjos - Cole Porter, Charlie Parker, Count Basie, Duke Ellington, Clifford Brown, Quincy Jones, Ray Charles, Sonny Rollins, Joe Zawinul, Jon Hendricks, o trio Holland-Dozier-Holland, Earl Hines, Allen Toussaint, Doc Pomus e Mort Shuman, mas também Tom Waits, Michael Franks e Todd Rundgren figuram entre os autores adotados (e adaptados) para o "livro de estilos" do conjunto.

Em 1987, as asas estendem-se ao Brasil, aproveitando originais de Gilberto Gil, Ivan Lins, Milton Nascimento e Djavan, com estes dois últimos a colaborarem pessoalmente nas gravações de um álbum admirável. Pelo caminho, não faltaram os prémios: por oito vezes, entre 1980 e 1986, Tim Hauser e os seus parceiros levaram um Grammy para casa. Dois deles premiaram a mesma canção, uma das mais arriscadas que o grupo assinou: Birdland, uma homenagem ao mestre Charlie Parker, escrita por Joe Zawinul (músico dos Weather Report) e com letra de Jon Hendricks.

Nos últimos anos, dois álbuns justificam referência: The Spirit of St. Louis (2000), uma homenagem a Louis Armstrong, e sobretudo The Chick Corea Songbook (2009), que se arrisca a ficar como o último testamento gravado pelo conjunto, acompanhado por um naipe luxuoso de instrumentistas, começando no próprio Corea e continuando com Airto Moreira, Christian McBride, Alex Acuña, Fred Hersch, Lou Marini e Ronnie Cuber, entre outros.

Depois da morte de Tim Hauser, Siegel, Bentyne e Paul convidaram, com carácter permanente, o baixo/barítono Tim Curless. Para continuar a saga e não deixar extinguir uma chama que tem o perfume de um charme sem idade. Património não lhes falta, experiência também não.