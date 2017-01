Nelson e Paulo: os Irmãos Makossa são os anfitriões de uma festa nos Amigos do Minho, no Intendente. Cumprem o 9º aniversário

Pub

Nelson e Paulo dedicam-se a pesquisar música africana dos anos 60 e 70 e apresentam-na em festas onde se dança noite fora. Hoje a festa é especial: vão comemorar os nove anos de Irmãos Makossa

Chamam-se Nelson e Paulo. Apelido: Makossa. Não é literal, até porque um nasceu em Portugal e tem origens em Angola, o outro é italiano de Nápoles, a viver em Lisboa há 19 anos. Mas são os Irmãos Makossa há nove anos, a dupla de DJ que entre vinis (do Nelson) e os cd (do Paulo) põe uma certa Lisboa a dançar. Hoje vai ser assim, numa festa muito especial na Casa dos Amigos do Minho, coletividade da Rua do Benformoso, no Intendente.

"Há pessoas no bairro da Mouraria que só me conhecem por Makossa, nem sabem o meu nome. Quando passo dizem "ó Makossa"". Este é o mano Paulo, 44 anos acabados de fazer, um travo napolitano na pronúncia que a profissão não deixa desaparecer (é professor de italiano no Instituto Italiano da Cultura). Chegou a Portugal para fazer um mestrado de literatura africana na universidade Clássica. "Vinha de Itália e caí diretamente na Margem Sul e para mim foi uma descoberta. Tem uma enorme influência africana. Depois vim a fazer o mestrado, comecei a conhecer muitos músicos e comecei a apaixonar-me por um estilo musical que não existia em Itália e comecei a pesquisar. Abriu-se um mundo de música enorme". Não tardaria muito até Paulo começar a passar música. Numa destas festas conheceu Nelson.

"Tínhamos amigos em comum e eu na altura estava a começar a colecionar vinis pelo prazer, para ter em casa. O Paulo na altura já passava música em Lisboa". E nasceram os Irmãos Makossa. "Quando começámos tínhamos uma vertente de música negra, íamos ao Brasil, a Cuba, ao Haiti. Depois especializámo-nos em música africana. Os nossos sets são um périplo por África", diz Paulo.

"Procuramos o que dê para a pista de dança e continuamos a colecionar muito música que gostamos de ouvir, os anos 60/70 são a base mas já temos bandas contemporâneas que continuam a recriar esses estilos", conta Nelson, 38 anos, com profissão na área da segurança e hobby na música. Nada de kizomba? "Não tem nada a ver", diz um. "Até nos dá arrepios", diz outro. O kizomba nasceu a partir de música que os Makossa passam mas evoluiu. "De uma forma demasiado eletrónica. Preferimos o semba que é mais puro", diz Nelson. "Em África o estilo musical evoluiu muito mas nós queremos as origens, as raízes", atira Paulo.

Makossa é um estilo musical dos Camarões e passou a ser a palavra que une os dois: "achei que fazia sentido brincar com a palavra Makossa e juntar duas pessoas que vêm de dois países diferentes que são dois irmãos, somos irmãos de vida, de trabalho, de ideais", resume o italo-lisboeta.

Hoje há festa Makossa no Grupo Excursionista e Recreativo Amigos do Minho. Não é por acaso, evidentemente. "Temos outro conceito da cidade de Lisboa, gostamos de poder trabalhar em sítios que representem um certo bairrismo, castiços, onde a gente se sente em casa. Já fizemos festas nos Amigos do Minho, no Sport Club [do Intendente], já fizemos noutras associações de bairro porque temos uma certa liberdade de poder transmitir o que queremos. Somos nós que estamos a organizar a nossa festa e somos nós que damos a nossa marca", diz Paulo. A Lisboa onde se movimentam está ameaçada. "Pois, é demasiado fácil falar nisso... Eu estou aqui há 19 anos e já não é a Lisboa que era a Casa dos Amigos do Minho. Eles já cá estavam antes e gostávamos que ficassem para quando a filha do Nelson tiver filhos. Por isso trabalhamos com eles. Também nos faz sentir que temos outras coisas para dar."

O que se vive em cada festa Makossa é único. Há sets disponíveis no Mixcloud, já gravaram para a rádio, mas não é a mesma coisa estar lá enquanto Nelson e Paulo passam música em despique:"Cada atuação é um desafio. Ele passa uma música, eu passo outra a desafiarmo-nos entre os dois. Brincamos entre nós."

E assim vai ser hoje entre as 22.00 e a meia-noite. Antes há workshop de dança africana, de pintura, feira, cinema documental e cachupa feita pela mãe do Nelson (é necessário inscrição). O futuro? "Temos alguns projetos por concretizar. Começámos a produzir festas, a produzir concertos". Continuam a pesquisar e a partilhar: "Partilhamos no facebook o que ouvimos e o que temos e há muita gente que gosta e compra e nós ficamos felizes por isso. A música é uma partilha", diz Nelson Makossa.



Festa Makossa

Casa dos Amigos do Minho, R. do Benformoso, 244, Lisboa

Das 16.00 às 00.00

Entrada livre