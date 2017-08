Pub

A TORRE NEGRA Nikolaj Arcel

A maior parte dos "blockbusters" deste Verão (sendo Dunkirk, de Christopher Nolan, a exceção que confirma a regra) distingue-se por uma bizarra menoridade: já não se apresentam como filmes com histórias para contar, antes parecem resultar de um rotineiro "caderno de encargos" gerido pelo departamento de efeitos especiais...

Este caso é tanto mais desconcertante quanto o ponto de partida, inspirado em Stephen King - um adolescente que tem "visões" de um mundo alternativo onde se trava uma guerra entre as forças do Bem e do Mal -, continha sugestivas hipóteses de trabalho narrativo.

Na prática, depois dos primeiros minutos de exposição, vai-se impondo um estilo (?) de gratuito fogo de artifício que, como sempre, penaliza os actores: Idris Elba e Matthew McConaughey bem se esforçam, mas não há nada a fazer...

Classificação: * (medíocre)