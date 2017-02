Pub

UMA DISCUSSÃO COM 50 ANOS Martin Scorsese e David Tedeschi

Produzido em 2014 para a HBO, este é um dos projetos "secundários" que Martin Scorsese vai acumulando na sua filmografia, explorando as potencialidades do formato documental.

Trata-se, desta vez, de revisitar as memórias plurais e fascinantes de "The New York Review of Books", publicação fundada em 1963 cuja história transcende as especificidades do espaço literário, envolvendo a discussão (artística e política) de muitas convulsões ideológicas da sociedade americana.

Com um trabalho exemplar de articulação entre entrevistas e materiais de arquivo, o filme distingue-se por uma notável montagem. Certamente não por acaso, Scorsese partilha a realização com David Tedeschi, que já com ele colaborara (como montador) em projetos como a série The Blues (2003) ou o "filme-concerto" Shine a Light (2008).

Classificação: **** muito bom