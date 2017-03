Pub

"Um Instante de Amor", Nicole Garcia

São várias as vezes que Marion Cotillard se atira em corrida vertiginosa pela natureza neste Um Instante de Amor - tal e qual Madame Bovary, atormentada por um desejo físico do romance, e ânsia de liberdade face à instituição do casamento. Contudo, o retrato feminino (anos 1950) que o filme de Nicole Garcia nos propõe, baseado no livro homónimo de Milena Agus, está longe de reunir as qualidades elementares do clássico de Flaubert.

Há uma fadiga precoce que se arrasta ao longo das duas horas deste melodrama, e se condensa no rosto dormente, mas sempre belo, de Cottilard. Enviada para uma estância termal nos Alpes pouco tempo depois de casar, devido a um problema nos rins, a protagonista apaixona-se por um ex-soldado ferido (Louis Garrel) que lá se encontra. Sem muito mais do que um elenco valioso, eis um filme perdido na sua própria rota.

Classificação: **