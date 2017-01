Pub

O cantor e saxofonista apresenta-se a 20 de julho nos Jardins do Marquês de Pombal

A mais recente confirmação do EDPCooljazz é o cantor e saxofonista Maceo Parker. Com uma forte ligação a James Brown, foi seu saxofonista na década de 60. O na altura considerado como um dos pioneiros do funk moderno e do hip-hop atua agora em Portugal.



"O músico e intérprete de renome internacional há quase cinquenta anos, distingue-se pela sua excecional musicalidade e habilidade, é um saxofonista inspirado e incansável e já deixou uma marca indelével na alma do funk e do jazz. A ligação a Portugal acontece também pela via de Pedro Abrunhosa, dado que o artista norte-americano colaborou no mítico e fundador álbum "Viagens", que marcou a história da música portuguesa", refere a organização em comunicado.

O músico inicia no próximo mês de fevereiro uma digressão pelos Estados Unidos, que abre no dia 11, no Buskirk-Chumley Theate, em Bloomington, no Estado de Indiana. Em março, no dia 31, estará já na Europa para outra digressão que começa no Klubsaal, em Zurique, na Suíça.

O seu mais recente álbum, "Roots & Groves", divide-se em dois CD, um dedicado a Ray Charles e outro intitulado "Back to Funk".



O músico atua a 20 de julho. Já confirmado no cartaz do festival está o músico inglês Jamie Cullum.