"Kong - Ilha da Caveira", de Jordan Vogt-Roberts

O novo King Kong tem as coordenadas certinhas do piscar de olho à série B e uma escala convincente de "grande produção". Isso é garantido, nada contra. Mas também tem a costura toda à mostra daquelas grandes encomendas dos estúdios onde as ideias vêem de estatísticas recolhidas pelos executivos e em que tudo é concebido através de fórmulas, como por exemplo os inimigos do gorila gigante, seres de dentes afiados que estão lá para fazer a ponte com Godzila ou Mundo Jurássico. Tudo mecanizado, tudo pensado em função do marketing.

O que é pena pois nesta história que cruza o imaginário do puro cinema de aventuras até havia personagens com apelo, sobretudo a de John C. Reilly, um soldado esquecido na Ilha da Caveira desde a Segunda Grande Guerra.

Em última análise, Kong-Skull Island não é mais do que bom exemplo das possibilidades animadas do digital.

Classificação: **