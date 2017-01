Pub

O artista mexicano Héctor Zamora será o próximo a ocupar a sala oval do novo edifício do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia.

Está marcada para 22 de março a abertura em pleno do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), nova exposição na sala oval, o prometido serviço educativo e ponte pedonal para atravessar a linha do comboio.

Depois de "Pynchon Park" de Dominique Gonzalez Foerster, o próximo artista a ocupar a galeria oval é o mexicano Héctor Zamora (Cidade do México, 1974), que aqui há de instalar, a partir do dia 22 de março, a performance-instalação Ordem e Progresso, que realizou em 2012 no Paseo de los Héroes Navales, em Lima, no Peru, e, em 2016 no Palais de Tokyo, Paris.

Para Lisboa, prepara uma versão com destroços de barcos de pesca tradicionais portugueses, de diferentes regiões costeiras, que é também uma reflexão sobre as travessias perigosas no Mediterrâneo.

A apresentação do trabalho de Héctor Zamora integra a programação da Capital Ibero-americana da Cultura, a acontecer durante 2017 em Lisboa, e da BoCA - Biennial of Contemporary Arts. A primeira edição decorre entre 17 de março e 30 de abril, em Lisboa e no Porto. A programação estende-se às artes performativas e à música.

Abre também ao público Utopia/Distopia, a primeira "exposição-manifesto", ocupando o novo edifício do MAAT, em diálogo com o trabalho de Héctor Zamora. Trata-se de uma exposição coletiva que junta artistas e arquitetos que "têm contribuído para uma compreensão profunda e uma reflexão crítica sobre temas cruciais do presente", de acordo com a informação disponibilizada pelo museu. Centra-se nos conceitos de utopia e distopia, no ano em que se assinala o 500º aniversário da publicação de Thomas More.

Na mesma data é inaugurada a terceira exposição a partir da coleção da Fundação EDP, no edifício da central Tejo. Chama-se O que Sou, a partir do título do poema de Teixeira de Pascoaes e reúne (mais) obras de artistas portugueses.