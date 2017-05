Pub

Luís Chaby Vaz é o novo presidente do Instituto do Cinema e do Audiovisual e Maria Mineiro a nova vice-presidente, anunciou hoje o Ministério da Cultura.

Os novos diretores iniciam funções a 01 de junho.

Na quarta-feira, Filomena Serras Pereira e Ana Costa Dias, presidente e vice-presidente, respetivamente, do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), pediram a demissão, segundo informação revelada pelo Ministério da Cultura.

De acordo com a tutela, as duas responsáveis, que terminam o mandato no dia 31 de maio, "solicitaram a cessação das funções que exercem desde 15 de janeiro de 2014" e o pedido foi aceite.

Luís Chaby Vaz era atualmente consultor de empresas, mas no passado já foi subdiretor do Teatro Nacional de S. João, no Porto, e vogal do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Segundo uma nota curricular, num comunicado em que se dá conta das nomeações do ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, explica-se que Luís Chaby Vaz é licenciado em Direito e trabalhou numa sociedade de advogados e num grupo empresarial de publicidade.

Foi também presidente do Conselho de Administração da Tobis Portuguesa, chefe de gabinete do então ministro da Cultura até 2010 e depois conselheiro cultural da embaixada de Portugal em Espanha.

Maria Cabral Alves Mineiro também é licenciada em Direito e foi técnica superior no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual.

Em 2013 integrou o gabinete do então secretário de Estado da Cultura (com áreas como o cinema e o audiovisual), e desde 2015 integrou o gabinete da Secretária de Estado da Cultura e posteriormente o gabinete do Secretário de Estado da Cultura do XXI Governo Constitucional, no qual exerce funções de adjunta nas áreas do cinema e audiovisual, do direito de autor e direitos conexos.