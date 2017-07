Pub

VALÉRIAN E A CIDADE DOS MIL PLANETAS Luc Besson

O francês Luc Besson é persistente e não desiste de combater os americanos no seu próprio terreno. Como? Arriscando em mais uma superprodução de Verão, neste caso adaptando a banda desenhada protagonizada por Valérian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne), heróis do século XXVIII a combater as forças do Mal.

Exuberância visual não falta. Os primeiros minutos são particularmente sugestivos, quase surreais, em especial na caracterização de seres e paisagens do ameaçado planeta Alpha.

Infelizmente, tal investimento figurativo não encontra paralelo no trabalho narrativo, como se bastasse definir um "conflito" a abrir, depois esquecendo que se está a... contar uma história. Para a história mais geral, fica o facto de o filme, com um orçamento de 170 milhões de euros, ser a mais cara produção europeia de sempre.

Classificação: ** com interesse