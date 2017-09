Pub

Dez anos após o lançamento do projeto, o anúncio da abertura do museu projetado por Jean Nouvel foi feito esta quarta-feira pela ministra da Cultura francesa

"A França orgulha-se de contribuir com este museu para os Emirados Árabes Unidos", acrescentou Françoise Nyssen em conferência de imprensa em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

A responsável sublinhou que este museu, desenhado pelo arquiteto Jean Nouvel, foi a "resposta conjunta" de Paris e Abu Dhabi, num momento em que a "cultura está sob ataque".

O presidente do Louvre em Paris, Jean-Luc Martinez, destacou o "caráter universal" do Museu de Abu Dhabi, o primeiro do género no mundo árabe, elogiando a "colaboração sem precedentes entre os dois países".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Por seu turno, o ministro da Cultura dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Nahyan bin Mubarak al-Nahyan, destacou o orgulho que o seu país tem em acolher um museu universal.

"Como o Louvre é a joia da coroa de Paris, o Louvre Abu Dhabi está destinado a ter tal distinção", disse.

O projeto nasceu de um acordo intergovernamental assinado em 2007 entre Paris e Abu Dhabi. O acordo terá uma duração de 30 anos e prevê, entre outros, que a França empreste obras de arte e organize exposições temporárias.