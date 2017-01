Pub

Este fim de semana o Museu da Baleia de New Bedford passa 25 horas a ler (quatro delas em português). Em Angra do Heroísmo decorre uma maratona paralela

É a história de uma baleia, mas vai tomando proporções de polvo. A maratona Moby Dick regressa neste fim de semana ao Museu da Baleia de New Bedford, EUA. Há 21 anos que mais de duas centenas de pessoas (215 neste ano) ali leem Moby Dick, de fio a pavio, numa maratona de 25 horas contínuas no primeiro fim de semana no ano. Em 2016, uma minimaratona de quatro horas em língua portuguesa juntou-se à corrida principal, também em New Bedford - e regressa com inscrições esgotadíssimas e lista de espera. Neste ano a euforia literária alastra-se aos Açores: Angra do Heroísmo acompanha a leitura da obra de Melville em português, num diálogo transatlântico.

"O que pretendíamos fazer era uma leitura cruzada entre os Açores e a costa leste dos Estados Unidos, mas não foi possível. Vamos fazer a leitura em simultâneo", conta Jorge Paulus Bruno. O diretor do Museu de Angra do Heroísmo, que acolhe a iniciativa em território açoriano, foi um dos leitores da maratona Moby Dick em português do ano passado, em New Bedford. Fizera a viagem para inaugurar a exposição de fotografia de Nuno Sá e acabou a participar na iniciativa. Leu durante dez minutos. Lançar o desafio não demorou tanto: a sessão na Terceira começa hoje às 19.00 e segue até às 23.00, mantendo uma ligação visual com a maratona de New Bedford via Skype.

O Museu de Angra conseguiu em poucos dias os 53 leitores. "Tivemos de dividir alguns trechos maiores para conseguir ter mais leitores, mas mesmo assim houve alguns que ficaram de fora", diz o diretor. Facto curioso, até porque hoje a cidade vai ter uma outra maratona literária, das 8.00 às 00.00, da Ilíada, de Homero. Os responsáveis das iniciativas vão fazer leituras na "concorrência": Paulus Bruno vai à câmara ler Homero, Miguel Monjardino vai ao museu ler Melville.

Call Me Ishmael, vai ler Peter Whittemore, bisneto de Melville, no arranque da leitura da obra integral em New Bedford, epopeia que segue dia e noite fora. Quando começar a leitura na Terceira, à mesma hora da maratona portuguesa do outro lado do mar, a maratona em inglês já leva três horas. Em qualquer das versões, as inscrições voaram. O Museu da Baleia reduziu os slots de leitura para acomodar mais leitores - e há gente em lista de espera. É uma espécie de suave euforia coletiva esta celebração anual da obra magna de Melville.

Neste segundo ano da edição portuguesa, as inscrições acabaram mais depressa do que Pedro Carneiro esperava. "Julguei que tinha de fazer um marketing mais cerrado mas não foi preciso", brinca o cônsul de Portugal em New Bedford. Zona de forte comunidade portuguesa - há 52 mil nacionais inscritos no consulado -, a leitura do romance de Herman Melville junta lusodescendentes de várias origens, idades e profissões. "É uma das características deste projeto, que o torna mais aliciante e bonito. É um conjunto muito diferente de pessoas que vão partilhar a língua com um enorme entusiasmo", disse.

Cabe a um reconhecido juiz lusodescendente, Phillip Rapoza, de 66 anos, começar a leitura. Neto de emigrantes açorianos de São Miguel, responde em inglês ao e-mail. Mas vai ler em português, embora no seu dia-a-dia não fale muito a língua que estudou na Escola Oficial Portuguesa de New Bedford e, depois, na Universidade de Yale. Uma grande responsabilidade: "Acredito que a primeira leitura, especialmente de um livro como Moby Dick, é como fazer o lançamento adequado de um navio ao mar, do qual depende toda a viagem."

A viagem segue com mais 47 leitores. Uma delas é Paulina Arruda, 54 anos, que fala e lê português diariamente. É proprietária da WJFD, a rádio portuguesa de New Bedford, "maior rádio portuguesa na América do Norte há mais de 40 anos", diz. Paulina, açoriana emigrada nos EUA, andou a treinar a parte do texto de Moby Dick que lhe cabe: "É um texto complexo e difícil de ler tanto em inglês como em português."

Já Lara Harrington, nascida nos EUA filha de mãe terceirense e pai do Faial, vai pedir a ajuda materna para treinar o texto. Para a empresária, que trabalha na área do coaching, esta iniciativa é importante para a ajudar a recuperar o contacto com a língua, que raramente fala. "O meu marido não fala português e temos uma filha com 8 anos. Ela também não fala português. A minha cultura é muito importante para mim e a minha família também. Sempre ouvi falar desta maratona, mas nunca (mesmo nunca) pensei que podia ler. Mas é um bom desafio", escreve-nos.

O português é a única língua com maratona de leitura autónoma. Mas a versão em inglês será pontuada com alemão, francês, hebreu, mandarim, espanhol e, pela primeira vez, turco. João Caixinha vai ler pela primeira vez. Acompanhou a iniciativa no ano passado enquanto patrocinador do evento, uma vez que o Instituto Camões, onde trabalha, ofereceu cópias do romance de Melville a todos os participantes. "O Instituto Camões, através da Coordenação do Ensino de Português nos EUA, apoia vários protocolos com universidades norte-americanas e apoia também a rede de escolas portuguesas comunitárias e escolas públicas americanas onde se ensina a língua portuguesa, mas este evento alarga-se a um público muito vasto, que vai desde o professor universitário ao pescador aqui da região. O que nos une neste momento único é mesmo a língua que todos falamos!"

Voltamos a Angra. Enquanto decorrer a leitura de Moby Dick, na biblioteca do museu, o artista plástico terceirense Luís Brum vai desenhar um mural de 13 metros de comprimento por metro e meio de altura, num espaço exterior ao lado. "Além de Moby Dick, é preciso criar uma relação com o capitão Ahab e com o açoriano da história", disse. Como vai ser esse diálogo, essa "dança", ainda não sabia. Luís, que também se inscreveu como leitor, desenha a preto e branco e é nessas cores que vai marcar para a posteridade o dia em que Angra do Heroísmo leu Melville com um oceano a separá-la de New Bedford.

