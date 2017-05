Pub

"Vaticanum" está nos primeiros lugares de vendas nas principais redes de livrarias do país.

Vaticanum, o último romance de José Rodrigues dos Santos, acabou de ser publicado em língua francesa e está a impressionar no Canadá, de acordo com a sua editora portuguesa, a Gradiva.

O livro do jornalista, que aborda as profecias de Fátima e outras profecias católicas para falar da corrupção na Santa Sé e do destino do sumo pontífice e do papado, subiu esta semana para número 1 da Renaud-Bray e da Archambault, as maiores redes de livrarias francesas do Canadá. Esta é, segundo a Gradiva, a primeira vez que isso acontece com um escritor português.

Com apenas três dias de vendas, Vaticanum entrou directamente para o Top 20 Livres Hebdo, o índice de referência que mede os mercados francês, belga e suíço, esperando-se que suba para posições cimeiras em breve, avança a editora.



Com uma edição de 96 000 exemplares, Vaticanum foi o livro mais vendido em Portugal no ano passado.]