A livraria Espaço Ulmeiro fecha portas hoje, em Benfica, Lisboa, no lugar onde funcionou durante 47 anos.

A livraria alfarrabista foi criada em 1969, no bairro de Benfica, onde o fundador, José Antunes Ribeiro, pretende procurar um novo espaço durante 2017.

Enquanto isso não acontecer, o livreiro manterá os leilões 'online' de livros e continuará a dinamizar a associação cultural, formada há alguns meses.

No passado mês de fevereiro, José Antunes Ribeiro alertou para o risco de encerramento da Ulmeiro, por razões financeiras e falta de clientes.

Nos meses seguintes, o anúncio do encerramento motivou uma cobertura mediática e uma pequena onda de solidariedade com o projeto livreiro, com visitas do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do então ministro da Cultura, João Soares.

José Antunes Ribeiro acabou por formalizar a criação de uma associação cultural para dinamizar a livraria e voltar a ter atividades em torno do livro e da leitura.

Nascido em 1942 numa aldeia perto de Ourém, José Antunes Ribeiro passou pelas edições Itaú, pela livraria Obelisco, fundou a editora Ulmeiro e esteve na criação da Assírio & Alvim, escreveu para o Diário de Lisboa e para O Tempo e o Modo. Se o Espaço Ulmeiro tem 47 anos, José Antunes Ribeiro já so