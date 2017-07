Lisboa recebe festival de skate com documentário e exposição

Pub

O skater-realizador francês Lucas Beaufort irá estrear o seu documentário Devoted no Cinema Ideal na primeira edição do festival de skate, Lisboa Stone Crushers, que arrancará com um campeonato e uma exposição de arte, de 27 a 29 de julho, na baixa de Lisboa.

«É um trabalho sério em que ele fez uma pesquisa de falar com os principais protagonistas das marcas e dos skates que têm tido um papel preponderante na divulgação do desporto», diz Sílvia Ferreira, responsável pela organização, que elabora sobre a relação entre os media e o skate - explorada no documentário: «Eu tenho amigos que guardam religiosamente as revistas como a Thrasher, a Transworld e a Skateboard Mag, desde os anos 90. E como sabemos, os media também atravessam um processo de modificação, desde o advento da internet».



Será inaugurada uma exposição a Underdogs Public Art Store + Montana Lisboa, uma loja de arte no Cais do Sodré que reúne skateboards customizados (pranchas modificadas por artistas convidados) e fotografia. «Vamos fazer uma retrospetiva», explica Sílvia Ferreira. «O fio condutor é a inspiração que ao longo dos últimos anos marcou a revista (Surge é outra revista de skate); pessoas ou acontecimentos que nos marcaram, que nos conduziram a conceptualizar este evento que agora vem para a rua.»

Em paralelo, irá haver um campeonato de skate com o estilo Vert Practice no Marquês de Pombal, às 12.00, onde estará um half-pipe de 350 m2 e 7 m de altura para skaters de nível mundial demonstrarem as suas manobras. O estilo Street - a conversão de obstáculos em plataformas para truques - será praticado no Martim Moniz e no Parque Eduardo VII.



Convidados de renome incluem os participantes dos X-Games de Minneapolis, EUA, Moto Shipata, o primeiro japonês a vencer medalha de ouro, Clay Kreiner, que arrecadou a de bronze, e o brasileiro Marcelo Bastos, que ficou em quarto lugar abaixo de Clay, tendo já tinha conquistado a medalha de prata nos X-Games de Barcelona. Virá também Alex Mazara, um desportista italiano de 11 anos em ascensão no meio.