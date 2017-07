Pub

Os membros da banda Linkin Park lamentaram a morte do vocalista em carta aberta divulgada nas redes sociais

A banda Linkin Park divulgou esta segunda-feira um comunicado nas redes sociais onde pela primeira vez fala sobre a morte do vocalista, ocorrida na passada quinta-feira.

No post, os membros da banda escreveram um texto de despedida para Chester, onde se pode ler as seguintes frases: "Tentamos recordar-nos que os demónios que te tiraram de nós sempre estiveram presentes. Afinal de contas, foi a maneira como cantavas sobre esses demónios que fez com que as pessoas se apaixonassem por ti" e ainda "Enquanto não sabemos qual o caminho que o futuro nos reserva, sabemos que cada uma das nossas vidas é melhor por tua causa. Obrigada por essa dádiva."

Em forma de homenagem, a banda divulgou também, no sábado passado, um website designado especialmente para reunir homenagens ao vocalista Chester Bennington, que se suicidou na passada quinta-feira.

O site de tributo permite que os fãs publiquem mensagens, fotografias e vídeos, acompanhados do hashtag #RIPCHESTER. A página inclui ainda vários contactos para linhas de prevenção ao suicídio, tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo.