A apresentação das novidades e reedições das várias editoras do Grupo Leya confirma uma grande aposta em novidades e reedições em língua portuguesa.

São muitas as novidades em romance que sairão no primeiro semestre de autores portugueses nas várias chancelas da Leya. Desde logo, Mário Cláudio com um trio de personagens em que se coloca a dúvida sobre a verdadeira autoria de Luís de Camões sobre o grande poema Os Lusíadas. Seguem-se novos títulos de Rodrigo Guedes de Carvalho, Patrícia Reis, dos Prémio Leya António Tavares e Paula de Sousa Lima, David Machado, João Morgado e Paulo M. Morais, o angolano Júlio de Almeida e contos de Cristina Norton, entre outros.

Na não-ficção o destaque vai para A Nova Teoria do Pecado de Miguel Real e os ensaios e crónicas de Marcello Duarte Mathias, e de outro ex-embaixador, Alfredo Duarte Costa, tal como a investigação de Orlando Raimundo sobre o ex-presidente da república Américo Tomás, uma recolha de testemunhos de Leonor Xavier e o sexto volume da História de Portugal de António Borges Coelho.

Também serão reeditados vários volumes: O Rio Triste de Fernando Namora, Ema de Maria Teresa Horta, Autópsia de um mar de ruínas de João de Melo, O Canto e as Armas de Manuel Alegre para comemorar os 50 anos da primeira edição.

Na literatura estrangeira, o destaque vai para a edição de um inédito em português de Antonio Tabucchi, Praça de Itália, e romances de Paul Auster, J.M. Coetzeee, Zadie Smith, Maria Semple, bem como o regresso após 20 anos sem publicar um romance de Arundhati Roy.

Também o policial não fica esquecido, havendo o regresso de Jo Nesbo e a novidade Arne Dahl.