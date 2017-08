Pub

Senhora Fang, de Wang Bing conquistou o Leopardo de Ouro, Isabelle Huppert a melhor atriz. O prémio para melhor realização vai para F.J.Ossang com 9 Doigts, co-produção franco portuguesa.

O documentário "Senhora Fang", do realizador chinês Wang Bing, que retrata os últimos dias de uma mulher que sofre de doença de Alzheimer, venceu hoje o Leopardo de Ouro na competição internacional do Festival de Locarno, a principal distinção.

O filme conta a história de Fang Xiuying, uma camponesa que sofreu de doença de Alzheimer durante oito anos e que depois de ter sido internada num centro de cuidados é levada pela família de volta para casa, sendo o documentário um olhar sobre os dias que precederam a sua morte, em 2016, adiantou a agência France Presse (AFP).

Wang Bing, refere a AFP, já fez parte do júri do Festival de Locarno em edições anteriores e é um dos documentaristas chineses mais conhecidos no estrangeiro.

Numa obra anterior, o filme "Ta'ang", o realizador contou o destino da minoria birmanesa ta'ang, perseguida por uma guerra civil na fronteira com a China.

O Prémio Especial do Júri na competição principal foi entregue ao filme "As Boas Maneiras", um filme de horror brasileiro, de Marco Dutra e Juliana Rojas, coproduzido por Brasil e França.

O Leopardo para Melhor Realização foi entregue a uma coprodução franco-portuguesa -- o filme "9 Dedos" do francês F.J. Ossang, rodado em Portugal.

A atriz francesa Isabelle Huppert conquistou o Leopardo para Melhor Atriz, com o seu desempenho no filme "Madame Hyde", do realizador francês Serge Bozon, enquanto o ator dinamarquês Elliott Crosset Hove recebeu o Leopardo para Melhor Ator pela sua prestação no filme "Winter Brothers", do islandês Hlynur Palmason.

A 70.ª edição do Festival de Locarno, na Suíça, terminou hoje, tendo ainda distinguido na competição internacional de curtas-metragens "António e Catarina", o documentário de produção portuguesa da realizadora romena Cristina Hanes.