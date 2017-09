Pub

O Leão de Ouro, prémio máximo do Festival Internacional de Cinema de Veneza, foi hoje atribuído ao filme "The Shape of Water", do realizador mexicano Guillermo del Toro.

O thriller The Shape of Water, de Guillermo del Toro, foi o filme escolhido pelo júri presidido pela atriz Anette Benning entre os 21 títulos em competição em Veneza.

Visivelmente emocionado ao receber o prémio, Guillermo del Toro, de 52 anos, destacou que este é o primeiro Leão de Ouro para um mexicano e que, por isso, o dedica "a cada jovem realizador latino-americano que sonha fazer algo no género fantástico, como um conto de fadas".

A britânica Charlotte Rampling ganhou o prémio de melhor atriz pela sua interpretação no filme Hannah, de Andrea Pallaoro, e Kamel El Basha foi distinguido na interpretação masculina no filme libanês The Insult, de Ziad Doueiri.

Este é o palmarés da 74ª edição do Festival de Veneza:

Leão de Ouro: The Shape of Water, de Guillermo del Toro

Leão de Prata Melhor Realizador: Xavier Legrand por Jusqu'à la Garde

Grande Prémio do Júri: Foxtrot, de Samuel Maoz

Taça Volpi Melhor Ator: Kamel El Basha, em The Insult, de Ziad Doueiri

Taça Volpi Melhor Atriz: Charlotte Rampling, em Hannah, Andrea Pallaoro

Prémio Especial do Júri: Sweet Country, de Warwick Thornton

Osella de Ouro para a Melhor Contribuição Técnica: não atribuído

Osella de Ouro para o Melhor Argumento: Martin McDonagh por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Prémio Marcello Mastroianni para intérprete emergente: Charlie Plummer, em Lean on Pete, de Andrew Haigh

Este foi também o festival em que os atores Jane Fonda e Robert Redford receberam Leões de Ouro pela sua carreira.

