"Personal Shopper", Olivier Assayas

O francês Olivier Assayas parece ter encontrado uma cúmplice artística na atriz americana Kristen Stewart. Filmou com ela As Nuvens de Sils Maria (2014), um drama de delicada subtileza (também com Juliette Binoche), reencontrando-a dois anos mais tarde para este Personal Shopper, centrado numa jovem que se move no mundo da moda, gerindo as compras de quem contrata os seus serviços.

Aquilo que parecia uma crónica de usos e costumes acaba por se desviar (?) para uma história de fantasmas, já que a personagem central espera um "contacto" do irmão que morreu... Infelizmente, o filme nunca encontra o tom certo para gerir tal história e, mesmo compreendendo que Assayas tenta homenagear alguns mestres (a começar por Jacques Tourneur), os resultados vão perdendo consistência e também qualquer espécie de verosimilhança.

Classificação: *